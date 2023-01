Feiern ohne Babybauch: Darum ist Amy Hart noch nicht verlobt

Die britische Love Island-Bekanntheit Amy Hart befindet sich mittlerweile im dritten Trimester ihrer Schwangerschaft. Ihren Fans gibt sie regelmäßig Updates dazu. Auch ihren Freund, den werdenden Papa Sam Rason, zeigt die Beauty häufig auf Social Media. In der Vergangenheit sprach der Realitystar schon öfters offen über die Zukunftspläne der beiden. Nach dem erfüllten Kinderwunsch fragte nun ein neugieriger Follower nach: "Sind du und Sam etwa auch schon verlobt?"

"Nein", antwortete Amy in einem Q&A in ihrer Instagram-Story den Fans. Aber dafür sei ganz allein sie selbst verantwortlich, denn die TV-Persönlichkeit habe einen Grund dafür und den kenne auch ihr Partner. "Ich möchte mich nicht verloben, wenn ich schwanger bin. Ich will mich richtig wegschießen bei der Verlobungsfeier!", plauderte Amy offen in die Kamera. Dass Sam ihr die Frage aller Fragen zum richtigen Zeitpunkt stellen werde, dessen sei sich Amy sicher.

Darüber sollen die beiden auch schon gesprochen haben: "Wir wissen, wann und wo wir heiraten werden." Damit gehe doch der Überraschungseffekt des Heiratsantrags komplett verloren, bedauerten einige ihrer Follower. "Das tut es aber nicht", antwortete die baldige Mama und fuhr fort: "Ich weiß nicht, wann er es tun wird, ich weiß nicht, wo er es tun wird und wie er es tun wird. Ich weiß auch nicht, wie der Ring aussehen wird."

Amy Hart, britischer "Love Island"-Star

Amy Hart in der 26. Schwangerschaftswoche

Sam Rason und Amy Hart, August 2022

