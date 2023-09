Priyanka Chopra teilt verträumtes Foto von ihrem Nick Jonas

Die beiden sind wohl total verliebt ineinander. Nick Jonas (30) ist aktuell mit den Jonas Brothers auf Welttournee. Seine Ehefrau Priyanka Chopra (41) unterstützt den Sänger dabei, wo sie nur kann. Zuletzt besuchte die Schauspielerin den Auftakt der Tournee im Yankee Stadium in New York City. In einem lässigen Crop Top und einer Bomberjacke verfolgte die Schauspielerin Nicks Auftritt. Nun ist Priyanka wohl auch bei einem weiteren Auftritt dabei.

Priyanka teilte in ihrer Instagram-Story nämlich einige süße Schnappschüsse ihres Gatten. Zuerst saßen die beiden Stars im Auto – vermutlich ist das Foto auf ihrer Reise nach Austin entstanden. Die Schauspielerin lächelte, während der Sänger mit dem Schnappschuss wohl überrascht wurde. Zuletzt postete die "Quantico"-Darstellerin ein Bild ihres Liebsten im Flugzeug, wie er verträumt aus dem kleinen Fenster schaut.

Im Gegensatz zu der Ehe von Joe Jonas (34) scheint bei Nick alles gut zu sein. Der ältere Bruder des Sängers soll nämlich aktuell mitten in den Scheidungsvorbereitungen von seiner Noch-Frau Sophie Turner (27) stecken. Joe ließ laut einem Insider nämlich zu mindestens zwei Scheidungsanwälten im Raum L.A. Kontakt aufnehmen, um sich mit ihnen zu beraten. Die Quelle berichtete zudem, dass das Paar seit sechs Monaten ernsthafte Probleme haben soll.

Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de