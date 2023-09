"Eklig gefühlt": Romina Palms übergriffige Model-Erfahrungen

Romina Palm (24) packt aus. Die Schönheit wurde 2021 durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel bekannt. Seitdem ist sie nicht nur im Netz als Influencerin aktiv, sondern nimmt auch hin und wieder Modeljobs an. Damit erfüllt sich für die Kölnerin ein Traum, den sie schon in jungen Jahren verfolgt hatte – doch Rominas Erfahrungen in der Modelwelt waren nicht immer positiv!

In ihrem YouTube-Video berichtet die Schönheit jetzt von einer Anfrage, die sie über ihren damaligen Agenten bekommen habe: "'Ihr geht auf ein Event und dann werden dich da ganz viele Leute sehen und vielleicht wirst du entdeckt'", erinnert sich Romina zurück. Der Mann, den sie begleitet hatte, habe dann immer wieder Andeutungen gemacht, wie sie erzählt: "'Du kannst ja meine Freundin spielen' und 'Wir würden doch ein gutes Paar abgeben.'" Außerdem habe er mehrfach gewitzelt, dass sie ihn doch küssen soll. "Dann wurde ich gefragt, ob ich nicht […] bei ihm schlafen möchte – und zum Glück habe ich mich damals dagegen entschieden", erzählt sie.

Später sei auch ein Foto, das mit seinem privaten Handy gemacht wurde, in der Presse gelandet, weshalb das Model realisiert habe: "Ich war da mit dem Ziel, dass ich da seine Freundin spiele […]. Das war auf jeden Fall nicht das, was ich mir von meinem Modelleben vorgestellt habe", stellt Romina klar. Dennoch sei ihr wichtig zu sagen, dass sie zu nichts gezwungen worden sei – doch sie habe sich einfach "eklig gefühlt". "Es gibt, denke ich, noch weitaus mehr, was da auch hintenrum alles abgehen kann", vermutet sie.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Instagram / rominapalm Romina Palm, August 2023

Instagram / rominapalm Romina Palm, ehemalige GNTM-Kandidatin

