Es gibt mehr Hinweise auf Krise von Prinz Harry und Meghan

Werden sich Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (42) tatsächlich trennen? Seit einigen Wochen gibt es hartnäckige Gerüchte, dass bei den beiden der Haussegen mächtig schief hängt. Der Bruder von Prinz William (41) heizte die Spekulationen an, als er bei einem Fußballspiel ohne seine Frau unterwegs war. Nur wenige Tage später wurde der zweifache Vater erneut alleine gesichtet. Experten sind sich jetzt sicher: Es gibt eindeutige Hinweise auf eine Krise der beiden!

"Sie waren früher unzertrennlich. Aber in diesem Sommer haben sich die Dinge geändert", betonte ein Insider gegenüber In Touch Weekly. Laut dem Informanten seien Harry und Meghan immer öfter alleine unterwegs: "Es scheint, dass sie immer mehr Zeit getrennt verbringen. Das ist kein gutes Zeichen." Zudem wurde die 42-Jährige in den vergangenen Wochen vermehrt ohne ihren Verlobungsring gesichtet.

Der 38-Jährige dagegen wurde alleine bei einem Spiel des Fußballvereins Inter Miami gesichtet, der David Beckham (48) gehört. Der Royal und der einstige Fußballspieler sollen nicht mehr befreundet sein. Meghan und ihr Mann sollen eine Aussprache mit den Beckhams wollen, doch diese seien daran nicht interessiert. "Eine Versöhnung ist [...] unwahrscheinlich", erklärte ein Insider gegenüber Daily Mail.

Getty Images Prinz Harry beim Polo Cup Gala Dinner, August 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Markle in Nottingham, Dezember 2017

Getty Images Victoria und David Beckham bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

