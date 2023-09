Hose vergessen? Emma Corrin unten ohne bei Filmfestspielen

Emma Corrin trägt einen ausgefallenen Look! Der Filmstar machte sich schon durch zahlreiche Schauspielrollen einen Namen: Unter anderem spielte Emma bei "My Policemen" oder auch The Crown mit. Derzeit finden in Venedig die 80. Filmfestspiele statt – und auch das Schauspieltalent ist zu dem besonderen Event angereist. Doch zu einer Veranstaltung in Venedig kommt Emma in einem gewagten Look – ohne Hose!

Am Sonntag fand im Rahmen der Filmfestspiele ein Fasion-Event der Marke Miu Miu statt – und Emma kleidete sich in den Designerstücken: Die Film-Bekanntheit wählte eine grüne Strickjacke zu einem passenden grünen Strickslip, der über eine schwarze Strumpfhose gezogen wurde. Dazu präsentierte Emma eine neue Frisur: Die Haare sind jetzt raspelkurz!

Nicht nur Emmas Style sorgt derzeit für Gesprächsstoff – auch das Liebesleben! Der "Lady Chatterleys Liebhaber"-Star soll nämlich derzeit mit Rami Malek (42) anbandeln. Schon öfter wurden die beiden bei romantischen Dates gesehen. Kürzlich haben Augenzeugen sie sogar beim Knutschen erwischt!

Getty Images Emma Corrin, Schauspielerin

Getty Images Emma Corrin in Venedig, September 2023

Getty Images Rami Malek bei der "James Bond 007: Keine Zeit zu Sterben"-Weltpremiere im September 2021

