Jetzt taucht Kussvideo von Timothée und Kylie Jenner auf!

Es scheint ernst zu sein! Timothée Chalamet (27) sorgte in vergangener Zeit eher weniger mit seinen Filmen für Schlagzeilen, sondern mehr mit seiner angeblichen Romanze mit Kylie Jenner (26). Laut Insidern sollen sie sich schon seit Monaten daten. Tatsächlich war ihr Auto auch schon mehrmals vor seiner Einfahrt gesehen worden. Nun zeigten sie sich erstmals richtig turtelnd auf einem Konzert von Beyoncé (42) – doch das war noch nicht alles. Jetzt taucht ein Knutschvideo von Timothée und Kylie auf!

Die Aufnahmen, die TMZ vorliegen, entstanden ebenfalls beim Konzert von Queen B. Während sie sich in dem anderen Video nur intensive Blicke zuwarfen, gibt es in dem neu aufgetauchten Clip deutlich mehr zu sehen. Ganz ungeniert knutschen Kylie und Timothée herum– er packt ihr dabei an den Po. Die beiden scheinen alles um sich herum zu vergessen und können gar nicht die Finger voneinander lassen. Dass die Kamera genau auf sie gerichtet ist, merken sie wohl auch nicht.

Der "Dune"-Star umarmte Kyle immer wieder von hinten – die Zweifachmama drehte sich um, um Timothée viele weitere Küsse zu geben. Auf Instagram rasten die Fans aus. Einige machen deutlich, dass sie nicht an die Liebe der beiden glauben: "Das ist so was von ein Publicity Stunt" oder "Das sieht einfach nur fake aus", heißt es beispielsweise.

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2023

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

