Rückkehr nach London: Sorgt Prinz Harrys Besuch für Ärger?

Knallt es bald im königlichen Palast? Nachdem Prinz Harry (38) seiner Familie vor drei Jahren den Rücken gekehrt hatte, ging es mit der Beziehung zu dieser zunehmend bergab. Den Höhepunkt markierte dabei die Veröffentlichung seiner Memoiren. Seither sei anzunehmen, dass größtenteils Funkstille zwischen den beiden Lagern herrscht. Doch schon bald wird der entfremdete Royal seiner Heimat einen Besuch abstatten. Wird Harrys Rückkehr nach Großbritannien für Ärger sorgen?

Für die Preisverleihung des "Wellchild Awards" wird der 38-Jährige nach London reisen. "Immer wenn Harry in England ist, sind alle im Palast supernervös", meint ein Insider gegenüber Bild. Und das soll auch einen Grund haben, wie die Quelle weiter berichtet: "Die Königsfamilie fürchtet, dass Harrys Besuch alles andere, was die Mitglieder der Königsfamilie in dieser Zeit tun, in den Schatten stellt." Zudem scheint es, als sei der royale Rotschopf in seinem einstigen Zuhause nicht sonderlich willkommen. "Im Palast wurde nichts für einen eventuellen Aufenthalt oder eine Übernachtung des Prinzen in königlichen Gemäuern vorbereitet", meint der Insider zu wissen.

Dass der Haussegen bei den Royals schief hängt, zeigte bereits eine angeblich gescheiterte Aussprache zwischen Harry und seinem Vater König Charles III.. Diese hätte ebenfalls während seines anstehenden Besuchs stattfinden sollen. Ein Palast-Insider ließ jedoch bereits verlauten, dass der 74-Jährige "keine Zeit im Terminkalender" habe, um seinen Sohn zu sehen.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, 2023

Anzeige

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de