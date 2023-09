Schwangere Ciara strahlt in neuem Foto mit Ehemann Russell

Sie könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Ciara (37) und ihr Liebster Russell Wilson (34) hatten sich 2016 das Jawort gegeben. In den darauffolgenden Jahren wurde ihr Liebesglück mit der Geburt ihrer beiden gemeinsamen Kinder Sienna Princess und Win gekrönt. Aus einer früheren Beziehung mit dem Rapper Future (39) hatte die Musikerin außerdem ihren Sohn Future Zahir mit in die Ehe gebracht. Nun erwartet das Paar erneut Nachwuchs. In einem Schnappschuss präsentiert Ciara ihren aktuellen Schwangerschafts-Glow.

"Mama und Papa", schreibt die "Level Up"-Interpretin zu einem Selfie von sich und ihrem Liebsten, das sie in ihrer Instagram-Story postet. In diesem lächelt das Paar in die Kamera. Darauf auch zu erkennen: Der stetig wachsende Babybauch der 37-Jährigen. Diesen versteckt sie unter einem locker leichten weißen Babydoll-Oberteil. Dabei bringt nicht nur ihr funkelnder Schmuck die Dreifach-Mama zum Strahlen, sondern vor allem auch ihre anzusehende Vorfreude auf den baldigen Nachwuchs. Zusätzlich teilt Ciara noch ein weiteres Selfie und ein Video, in dem sie ihre Babykugel präsentiert.

Anfang August hatte die Sängerin bekannt gegeben, schwanger mit Baby Nummer vier zu sein. Via Instagram teilte die Musikerin die zuckersüßen News mit einem Video. Darin präsentiert sie ihren wachsenden Babybauch. "Wenn du mich noch einmal so anschaust, machen wir noch ein Kind... Du mein Herz, ich bin deine Rippe", hatte die werdende Mama zu dem Clip geschwärmt.

Instagram / ciara Ciara, Sängerin

Instagram / ciara Ciara, Musikerin

Getty Images Ciara im Mai 2023

