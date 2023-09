Stolze Großfamilie: Alec Baldwin zeigt seine sieben Kinder

Diese neun können nicht so leicht unbemerkt bleiben! Hilaria (39) und Alec Baldwin (65) hatten sich 2012 das Jawort gegeben, seitdem hat sich bei der einstigen Yoga-Lehrerin und dem Schauspieler so einiges getan. Sieben Kinder hat das Paar – ihr gemeinsamer Nachwuchs steht bei den beiden an erster Stelle. So ging es für die Familie nun zu einem gemeinsamen Ausflug. Im Netz teilt Alec einen Schnappschuss der munteren Truppe.

Via Instagram gab der 65-Jährige seiner Community einen Einblick in den Familienausflug. "Gangs von New York", betitelte Alec das Foto, das ihn mit seinen Liebsten zeigt. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen Kids schien er einen entspannten Spaziergang durch die Metropole gemacht zu haben. Sowohl Alec als auch Hilaria trugen lässige Outfits und genossen den Tag mit ihren Töchtern und Söhnen.

Ob sich das Paar noch ein weiteres Baby vorstellen kann? Laut der 39-Jährigen sei die Familienplanung abgeschlossen. "Das ist wahrscheinlich, ganz sicher, fast durch und durch mein letztes Baby", betonte Hilaria gegenüber Romper. Ihre Schwangerschaftsklamotten soll sie bereits weggeräumt haben.

Getty Images Hilaria Baldwin und Alec Baldwin im Dezember 2022

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern im Mai 2023

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Jahr 2019

