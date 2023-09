Tina Knowles teilt seltenes Foto von Beyoncé und ihren Kids

Dieser Schnappschuss entzückt Beyoncés (42) Fans. Die Sängerin könnte kaum mehr in der Öffentlichkeit stehen. Sie gilt als weltweiter Superstar und performt vor ausverkauftem Publikum. Wohl auch aus diesem Grund hält die "Crazy in Love"-Interpretin ihre kleine Familie so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jay-Z (53) genießt sie bereits seit 2002 ihr Liebesglück. Zu ihrem Geburtstag gibt Mama Tina Knowles (69) nun jedoch einen seltenen Einblick in Beyoncés Familienleben.

"Alles Gute zum Geburtstag an meine Tochter, meine beste Freundin, meine Vertraute [...]. Du bist ein so einzigartiges und kostbares Geschenk für die Welt", schreibt die sichtlich ergriffene Mutter zum Geburtstag ihrer Tochter in einem Instagram-Beitrag. Dieser zeigt einen ungewohnt privaten Schnappschuss ihrer Tochter Beyoncé mit deren Kindern Blue Ivy (11), Rumi (6) und Sir (6). Auf dem Foto pustet das Geburtstagskind ihre Torte aus, während sie umgeben von ihren kleinen Sprösslingen ist. "Du bist ein Geschenk wegen deines wunderschönen großzügigen Herzens und der Liebe, die du gibst", schwärmt Tina zu dem Post.

Die 69-Jährige zeigt regelmäßig, wie stolz sie auf ihre berühmte Tochter und deren Kids ist. Dass Blue Ivy aktuell ihr tänzerisches Können auf Beyoncés "Renaissance"-Tour unter Beweis stellt, scheint sie besonders zu entzücken. "Sie hat die Zeit ihres Lebens und ich könnte nicht stolzer auf sie sein, weil sie wirklich hart gearbeitet hat", schwärmte Tina gegenüber People.

Anzeige

Instagram / mstinaknowles Beyoncé mit ihren drei Kindern

Anzeige

Getty Images Beyoncé bei den Grammy Awards 2023

Anzeige

Action Press/ UnBoxPHD / SplashNews.com Blue Ivy Carter in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de