Zweiter Todestag: Fangemeinde trauert um Sarah Harding (†39)

Sarah Harding (✝39) hat eine große Lücke hinterlassen. Die Britin war jahrelang Teil der Band Girls Aloud und feierte mit ihr einige Erfolge. Doch 2021 musste die Musikgruppe einen schweren Verlust durchleben: Die Sängerin verstarb im Alter von 39 Jahren an den Folgen von Brustkrebs. Heute, am 5. September, jährt sich Sarahs Todestag zum zweiten Mal, was in ihren Fans große Trauer hervorruft.

Auf Twitter drücken zahlreiche Fans ihre Trauer über das Ableben der "The Promise"-Interpretin aus. "Heute vor zwei Jahren hat die einzigartige Sarah Harding ihre Engelsflügel ausgebreitet. Sie wird für immer geliebt werden und immer in Erinnerung bleiben", widmet ein User der Verstorbenen ein paar Zeilen. In einem weiteren der unzähligen Posts heißt es: "Zwei Jahre... Und ich frage mich ehrlich gesagt immer noch, wann ich es begreifen werde und wann es sich real anfühlen wird." Eine andere Nutzerin schreibt: "Zwei Jahre ohne diese wunderbare Seele sind für uns alle noch immer sehr schmerzhaft. Du hast ein großartiges Vermächtnis hinterlassen."

Aber nicht nur die Fans gedenken Sarahs, sondern auch ihre einstige Girls-Aloud-Kollegin Kimberley Walsh (41): Die 41-Jährige teilt ein älteres Foto in ihrer Story, das sie Arm in Arm mit der Blondine zeigt. Überglücklich grinsen die beiden Frauen in die Kamera. "Zwei Jahre", schreibt Kimberley dazu und fügt ihren Worten ein gebrochenes-Herz-Emoji hinzu.

Sarah Harding im März 2014

Girls-Aloud-Mitglieder Sarah Harding, Nadine Coyle, Cheryl Cole, Nicola Roberts und Kimberley Walsh

Sarah Harding und Kimberley Walsh

