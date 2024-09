Dritter Todestag: Girls Aloud gedenkt Sarah Hardings (†39)

Die Band Girls Aloud teilt anlässlich des dritten Todestages von Sarah Harding (✝39) eine bewegende Hommage an ihre verstorbene Kollegin und Freundin. In einem Instagram-Post teilt die Gruppe nun ein Foto von ihr mit der emotionalen Message: "Wie können schon drei Jahre vergangen sein? Wir schicken heute ganz viel Liebe an alle Fans, Freunde und die Familie von Sarah." Auch Nicola Roberts (38), Mitglied der Band seit 2002, ehrt die Verstorbene, indem sie ein Foto von sich und Sarah in ihrer Insta-Story teilt. Dazu schreibt sie: "Für mich wird es nie real sein."

An ihrem Todestag gedenken aber nicht nur die Bandmitglieder Sarah – auch Fans erinnern sich an diesen traurigen Tag auf der Insta-Seite der Girlgroup mit rührenden Nachrichten. "Sie mag gegangen sein, aber sie wird nie vergessen werden", lautet nur einer der etlichen Kommentare. Sarah erhielt 2020 die erschütternde Diagnose Brustkrebs und durchlief damals eine harte Behandlung, einschließlich einer Mastektomie und intensiver Chemotherapie. Im März 2021 musste sie schließlich bekanntgeben, dass der Krebs sich auf ihre Wirbelsäule ausgebreitet hatte. Zu diesem Zeitpunkt wusste sie bereits, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte.

Die letzten Monate ihres Lebens verbrachte die Sängerin zusammen mit ihrer Mama, mit der sie gemeinsame Momente und ihre Lieblingssendungen wie "Family Guy" genoss. Ihre Mutter war es auch, die die Nachricht von Sarahs Tod auf Instagram teilte und die Stärke und Tapferkeit ihrer Tochter während des Kampfes gegen die Krankheit hervorhob. "Sie war ein strahlender Stern und ich hoffe, dass sie so in Erinnerung bleibt", schrieb sie in einem ergreifenden Statement. Auch innerhalb der Band und unter ihren Fans wird Sarahs Vermächtnis als energiegeladene Künstlerin stets präsent bleiben, die in ihrer Musik und in ihren strahlendsten Momenten weiterlebt.

Getty Images Girls-Aloud-Mitglieder Sarah Harding, Nadine Coyle, Cheryl Cole, Nicola Roberts und Kimberley Walsh

Getty Images Sarah Harding bei den National Film Awards UK in London 2018

