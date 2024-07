Girls Aloud schließen Tour mit Hommage an Sarah Harding ab!

In London fand kürzlich die letzte Show der Girls Aloud-Tour statt. Wie The Sun berichtet, dachten sich Cheryl Cole (41), Nadine Coyle (39), Nicola Roberts (38) und Kimberley Walsh (42) zu diesem Anlass noch einmal etwas ganz Besonderes aus, um ihrer verstorbenen Kollegin Sarah Harding (✝39) zu gedenken. Die vier Girlband-Mitglieder verkündeten, eine unveröffentlichte Version des Songs "I'll Stand By You" zu spielen, die Sarah Solo gesungen hatte. Während im Hintergrund ein Video ihrer Freundin lief, stimmten die Mädels und das Publikum mit ein.

Dabei wurden alle sehr emotional: Es war zu sehen, wie Cheryl und Nadine sich umarmten, bevor sie versuchten, ihre weinende Bandkollegin Kimberley zu trösten. Diese Gefühle gingen auch bei den Zuschauern nicht vorbei, unter denen sich ein paar bekannte Gesichter befanden. Auf einem höher gelegenen Platz des Veranstaltungsortes waren Sängerin Rita Ora (33) und Ehemann Taika Waititi (48), Musikerin Ashley Roberts (42) sowie der irische Comedian Graham Norton (61) und der englische Moderator Rylan Clark beim Tanzen zu entdecken. Vor allem letzterer zeigte sich während des Tributs sichtlich gerührt und klatschte für diesen besonderen Moment.

Dass die vier Frauen Sarah für immer in ihrem Herzen tragen, zeigten sie schon im April, als sie ein Video auf TikTok teilten, um ihre Fans wegen der Tournee auf dem Laufenden zu halten. Darin stellten sie einen lustigen Trend nach, doch viel wichtiger war die Nachricht, die sie unter ihren Beitrag setzten. "Wenn die dunkelsten Wintertage endlich vorbei sind, sind Girls Aloud wieder beisammen", hieß es dort.

Getty Images Sarah Harding, Musikerin

Getty Images Girls Aloud bei den Q-Awards in London im Oktober 2006

