So gedenken Girls Aloud verstorbener Bandkollegin Sarah!

Seit vergangenem Jahr ist es bekannt: Girls Aloud feiern schon sehr bald ein großes Comeback! Die britische Girlband bestehend aus Kimberley Walsh (42), Nicola Roberts (38), Nadine Coyle (38) und Cheryl Cole (40) wandte sich TikTok zu, um ihre Fans wegen der bevorstehenden Tournee auf dem Laufenden zu halten. Dort luden sie ein Video hoch, das die vier Mitglieder der Band auf einer Couch sitzend zeigt. Die Gruppe stellte einen lustigen Trend nach. Das Wichtige ist aber eigentlich die Nachricht, die sie dazu geschrieben haben. Denn diese ist ein rührender Beweis, dass das ehemalige Bandmitglied Sarah Harding (✝39) auch jetzt noch in ihren Gedanken ist: "Wenn die dunkelsten Wintertage endlich vorbei sind, sind Girls Aloud wieder beisammen."

Die berührenden Worte deuten auf eine sehr emotionale Zeit für die Band hin. Im Jahr 2021 verstarb Bandmitglied Sarah an den Folgen ihrer Krebserkrankung im Alter von nur 39 Jahren. Das ließ die restlichen Mitglieder der Pop-Band und tausende Fans trauernd zurück. Das große Comeback geschieht nun vor allem für Sarah. Wie Cheryl in einem Interview der Show "Heart Breakfast" einmal meinte: "Sarah hatte sich gewünscht, dass wir vier wieder zusammen auftreten, wenn sie nicht mehr da ist. Sie liebte diese Band." Umso emotionaler sind die Reaktionen der Fans nun auf das Promo-Video. "Wir sind ganz bei euch und wissen genau, wie es euch geht. Liebe geht raus an euch!", schreibt da ein Supporter unter dem Video.

Die Band hatte ihren Anfang im Jahr 2002 gefunden. Damals hatten die fünf Sängerinnen die Gesangsshow "Popstars: The Rivals" gewonnen und waren mit ihrem Debüt-Album "Sound of the Underground" auch sogleich auf Nummer eins der britischen Charts geschossen. Nach einer Pause 2009, in der die Sängerinnen ihre Solokarrieren vorantrieben, feierte die Band 2012 eine erste Reunion. Nur ein Jahr später löste sie sich auf. Die Idee, auch eine Reunion zum 20. Jubiläum zu feiern, kam schon früh auf, wurde aber wegen Sarahs Diagnose auf Eis gelegt, erklärte Cheryl im selben Interview.

Anzeige Anzeige

Getty Images Girls-Aloud-Mitglieder Sarah Harding, Nadine Coyle, Cheryl Cole, Nicola Roberts und Kimberley Walsh

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Harding im März 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Rückkehr von Girls Aloud auf die Bühne und ihre Gedenkung an Sarah Harding in ihrem neuen Video? Sehr rührend! Wirkt auf mich ein wenig gestellt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de