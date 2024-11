So rührend ehrt Girls Aloud ihr verstorbenes Bandmitglied

Girls Aloud, die ikonische britische Girlband, hat für das BBC Charity-Event "Children In Need" eine besondere Neuinterpretation von "I'll Stand By You" veröffentlicht. Das Besondere an dieser Version: Sie stellt die verstorbene Sarah Harding (✝39) ins Rampenlicht, deren Gesang darin prominent zu hören ist. Sarah, die im September 2021 an Brustkrebs verstarb, war eines der fünf Mitglieder der Band, die außerdem aus Nadine Coyle (39), Cheryl Cole (41), Nicola Roberts (39) und Kimberley Walsh (42) bestand. Fans konnten den Song am Mittwoch in der "Zoe Balls Radio 2 Frühstücksshow" hören – dabei flossen einige Tränen. In den sozialen Medien ließen die Fans ihren Emotionen freien Lauf. "Ich habe gerade zugehört und musste weinen. Es ist so schön, Sarahs Stimme wieder zu hören", schrieb eine Userin auf X und auch eine weitere Nutzerin meinte: "Ein wunderschöner Tribut an Sarah."

Diese einzigartige Version entstand zwanzig Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung des Songs, die Girls Aloud damals ebenfalls für BBC Children In Need herausgebracht hatte. Im Zuge der Vorbereitung ihrer Jubiläumstour entdeckten die Bandmitglieder unveröffentlichte Gesangsaufnahmen von Sarah im Band-Archiv. Auch ein neues Musikvideo mit bisher ungesehenem Archivmaterial soll während der "Children In Need"-Spendenaktion am 15. November veröffentlicht werden. Der Erlös aus der Single soll wohltätigen Zwecken zugutekommen und insbesondere Projekte unterstützen, die Kindern in Not helfen.

Sarah, die für ihre kraftvolle Stimme und lebhafte Persönlichkeit bekannt war, wird von ihren Bandkolleginnen und Fans gleichermaßen schmerzlich vermisst. Ihre einstige Bandkollegin Kimberley beschrieb die Tribut-Auftritte ohne Sarah als "schwer", habe jedoch Trost in der gemeinschaftlichen Trauer und den Erinnerungen gefunden. Die Band, die sich für eine Jubiläumstournee wiedervereinigt hatte, ehrte Sarah während jeder Show auf besondere Weise. Auch an ihrem Todestag erinnerten die vier Sängerinnen an ihre Bandkollegin und Freundin.

Anzeige Anzeige

ActionPress / BACKGRID Girls Aloud bei der Reunion-Tour

Anzeige Anzeige

Getty Images Girls-Aloud-Mitglieder Sarah Harding, Nadine Coyle, Cheryl Cole, Nicola Roberts und Kimberley Walsh

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige