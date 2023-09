Anwälte: Termin für Boris und Lilly Beckers Scheidung steht

Diese beiden sehen sich schon bald vor Gericht. Boris (55) und Lilly Becker (47) hatten sich 2009 das Jawort gegeben, kurz darauf kam ihr gemeinsamer Sohn Amadeus (13) zur Welt. Doch nach einigen Jahren bröckelte das Eheglück – 2018 gaben der einstige Tennisprofi und das Model die Trennung bekannt. Rechtlich gesehen ist das Ex-Paar noch immer verheiratet, doch nicht mehr lange: Lilly und Boris lassen sich in wenigen Tagen scheiden!

Die Anwälte der beiden verrieten gegenüber Bunte, dass der Scheidungstermin für den 18. September in London angesetzt ist. Laut des Rechtsbeistands sei es Boris' Initiative gewesen: "Mein Mandant hat nunmehr die endgültige Eheauflösung beantragt – das Decree absolute." Der 55-Jährige soll seinen Sohn finanziell unterstützen wollen: "Mein Mandant wird seine Unterhaltsverpflichtungen selbstverständlich vollumfänglich erfüllen, sobald diese abschließend geregelt sind."

In einem Interview hatte Lilly angedeutet, warum die Ehe bisher nicht annulliert wurde. "Es geht nicht darum, dass ich mich nicht scheiden lassen will. Wir sollten unsere Angelegenheiten nur zum richtigen Zeitpunkt regeln", erklärte sie in der britischen Talkshow Piers Morgan Uncensored.

Getty Images Lilly und Boris Becker, 2011 in Berlin

Getty Images Boris Becker und Lilly Becker bei "Paarduell XXL"

Getty Images Lilly und Boris Becker, 2018 in Monaco

