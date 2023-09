Haftbefehl gegen den Stalker von Drew Barrymore erlassen

Endlich hat sein Handeln Folgen für ihn. Vor einigen Wochen gab es bei einer TV-Show von Drew Barrymore (48) einen dramatischen Vorfall: Ein Mann wollte auf die Bühne stürmen. Einige Tage später tauchte der Unbekannte schließlich vor ihrem Haus auf und wurde verhaftet. Außerdem wurde eine laufende Ermittlung gegen ihn eingelegt. Nun gehen die verantwortlichen Behörden sogar noch einen Schritt weiter.

Gegen Drews angeblichen Stalker, einen Mann namens Chad Michael Busto, wurde jetzt ein Haftbefehl erlassen. Der Beschuldigte sollte von der Polizei mit einem GPS-Monitor ausgestattet werden, tauchte aber nicht auf. Daher will die Polizei den Verdächtigen laut TMZ nun festnehmen. Drew äußerte sich bisher nicht weiter zu dem Vorgang.

Das alles passierte, nachdem die Schauspielerin ein schockierendes Geständnis gemacht hatte: Sie wollte sich das Leben nehmen. "Zweimal. Ich weiß nicht, ob ich wirklich diese Erde verlassen wollte. Ich war so verzweifelt, dass ich nicht wusste, wohin ich mich hätte wenden sollen", gestand sie in ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show".

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, April 2023

Anzeige

Denkt ihr, dass sich Drew bald noch selber dazu äußern wird? Ja, ich denke schon. Nein, vermutlich eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de