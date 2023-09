Liebes-Outing mit Timothée: Kylie Jenners Ex war auch da!

Ob das ein unangenehmer Moment war? Kylie Jenner (26) scheint aktuell auf Wolke sieben zu schweben. Die Unternehmerin soll seit einigen Wochen mit Timothée Chalamet (27) anbandeln. Immer wieder war die Mutter zweier Kinder vor dem Haus des Schauspielers gesichtet worden – und vor wenigen Tagen gab es dann auch ein erstes Knutschvideo der beiden. Bei einem Konzert turtelten die beiden fleißig. Ob Kylie dabei wohl bewusst war, dass ihr Ex auch vor Ort war?

Auf X kursiert nun ein Video, das zeigt, wie Travis Scott (32) bei dem Konzert von Beyoncé (42) in Inglewood ankommt. Der Vater von Kylies Kindern besuchte das Event in Kalifornien also ebenfalls am Montagabend – ebenso wie seine Ex und ihr Neuer! Ob der Musiker jedoch wie seine Verflossene und ihr Lover im VIP-Bereich saß, ist unklar.

Nach ihrer Trennung sollen sich Kylie und Travis eigentlich noch recht gut verstehen. Nicht zuletzt für die gemeinsamen Kinder will das Ex-Paar angeblich zusammenhalten – das hatte ein Insider zuletzt verraten. Die Ex mit ihrem neuen Partner beim Knutschen zu sehen, dürfte aber auch Travis nicht unbedingt begeistern.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner im August 2019 in Santa Monica

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de