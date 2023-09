Travis Barker taucht nach Tour-Abbruch in Video von Sohn auf

Landon Asher Barker (19) postet drauf los! Vor wenigen Tagen hatte sein Vater Travis Barker (47) einige Auftritte seiner Band Blink182 verschoben. Der Grund: Der Schlagzeuger war wegen dringender Familienangelegenheiten zurück in die USA gereist. Fans vermuteten daraufhin, dass seine Frau Kourtney Kardashian (44) ihr Kind bekommt. Doch dem ist wohl nicht so: Sie verließ das Krankenhaus mit Babybauch. Offenbar hat auch Landon nichts mit dem Tour-Abbruch seines Papas zu tun: Dieser postet nämlich ein Video, in dem auch Travis zu sehen ist.

Wie unter anderem People Magazine berichtet, ist der Musiker in einem TikTok-Live seines Sohnes zu sehen. Der 19-Jährige liest sich Kommentare durch und unterhält sich mit seinen Followern, als Travis im Hintergrund zu sehen ist. Der Schlagzeuger gibt Landon ein Sweatshirt und verschwindet dann wieder aus dem Video.

Wie TMZ berichtete, betonte auch schon Landons Mutter Shanna Moakler (48) gegenüber Fotografen, dass Travis' Tour-Abbruch nichts mit ihr oder ihren Kids zu tun habe. Sie erklärte aber, dass es sich um etwas Ernstes handeln müsse, da ihr Ex sonst nie die geplanten Auftritte abgesagt hätte.

Instagram / travisbarker Travis Barker und Mark Hoppus im Juli 2023

Instagram / landonasherbarker Landon Asher Barker im April 2023

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler im Whirlpool

