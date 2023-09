Warum trennen sich so viele Paare nach "Love Island"-Finale?

Sylvie Meis (45) hat eine Vermutung! Während der vergangenen Love Island-Staffeln hatten sich schon viele Singles ineinander verguckt – auch nach der Show schien es bei vielen Ex-Kandidaten zu funktionieren. Beispielsweise sind Yasin (32) und Samira Cilingir nach wie vor glücklich und auch schon Eltern von zwei Kindern. Doch nicht immer läuft es auf ein Happy End hinaus. Aber woran liegt es, dass so viele Beziehungen nach der Show in die Brüche gehen?

"Wenn man sich bei 'Love Island' kennenlernt, ist man in einer außergewöhnlichen Situation, wo man entertaint wird, wo man aufeinander gepackt ist, wo man in einer Blase ist", berichtet Moderatorin Sylvie. Sobald man die Show verlässt, müsse man in der echten Welt schauen, ob die Gefühle realistisch seien – wie auch im echten Leben. "Bei unseren Islandern ist es natürlich noch krasser, weil die in einer außergewöhnlicheren Situation sind", meint die Blondine. In der Villa gäbe es nur Verführungen – Sonne, Pool und nur Bademode. "Es wäre unrealistisch, wenn man denkt, dass es dann einfach so weitergehen kann. Da muss man einen neuen Weg finden und entweder man schafft das oder schafft es nicht", erklärt sie.

Auch Melina Hoch und Tim Kühnel verkündeten wenige Monate nach der Show ihr Liebes-Aus. Vor wenigen Wochen schien es jedoch so, als würden die beiden wieder miteinander anbandeln: Bei Instagram posteten die beiden verdächtig ähnliche Storys – und das nicht nur einmal. Im August stellte Melina jedoch klar: Ein Liebescomeback mit Tim ist ausgeschlossen!

