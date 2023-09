Ariana Grande supportet Ethan beim Comeback auf Instagram

Er ist wieder zurück! Die Gerüchteküche um Ariana Grande (30) und Ethan Slater (31) war in den vergangenen Wochen am Brodeln. Zwischen der Sängerin und dem Schauspieler fing es wohl ordentlich an zu funken. Allerdings waren beide kurz vorher noch an andere Partner vergeben. Aufgrund der vielen Schlagzeilen hatte der Musical-Darsteller wohl genug von den Sozialen Medien und tauchte ab. Nun feiert Ethan seine Rückkehr und Ariana stellt sich auf seine Seite!

Da so viel Aufmerksamkeit auf das Paar wegen ihrer Romanze gelenkt wurde, hatte Ethan seine Instagram-Seite privat gestellt. Sowohl er als auch die Musikerin verhielten sich daraufhin relativ ruhig über ihren Beziehungsstatus. Jetzt ist sein Profil wieder öffentlich und es scheint, als ob Arianas und seine Romanze noch aktuell ist. Ethan postete eine Instagram-Bilderreihe mit einem Foto von ihm, einem Hund und Aufnahmen von den Proben für das Musical "Spamalot". Die "7 Rings"-Sängerin zeigt ihre subtile Unterstützung und positioniert sich, indem sie den Beitrag likt.

Inzwischen ist auch Arianas Ex Dalton Gomez über das Ehe-Aus hinweg. "Es ist schon eine Weile her, dass sich Ariana und Dalton getrennt haben, aber er hat sich an seine neue Normalität gewöhnt und gelernt, sie als das zu akzeptieren, was sie ist", hatte ein Insider gegenüber Us Weekly offenbart.

Getty Images Ariana Grande, Musikerin

Getty Images Ethan Slater im Mai 2018

Instagram / arianagrande Ariana Grande mit Dalton Gomez

