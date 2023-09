Jamie Foxx gedenkt seiner Schwester (†36) zum Geburtstag

Jamie Foxxs (55) Trauer ist nach wie vor groß. Vor drei Jahren hatte der "Django Unchained"-Darsteller einen schweren Verlust verkraften müssen: Seine jüngere Schwester DeOndra Dixon ist im Alter von 36 Jahren verstorben. Die Geschwister hatten ein besonders enges Verhältnis zueinander. Der Schmerz über ihren Verlust sitzt bei dem Schauspieler bis heute tief. An ihrem Geburtstag erinnert Jamie nun an DeOndra.

Am Mittwoch wäre seine Schwester 39 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass widmete der 55-Jährige seinem verstorbenen Familienmitglied einen rührenden Beitrag auf Instagram. Auf dem Foto ist zu sehen, wie die beiden Geschwister für die Kamera strahlen und liebevoll ihre Köpfe aneinander legen. "Ich wünschte, du wärst hier, aber ich weiß, dass du im Himmel bist und alle mit deinen Witzen zum Lachen bringst", schrieb der "Baby Driver"-Darsteller dazu.

Zudem postete Jamie einen ebenso herzergreifenden Clip in seiner Social-Media-Story. Darin filmte er eine riesige Girlande in zarten Pastelltönen, die vor seinem Hauseingang an einem Brunnen befestigt war. Die Aufschrift lautete: "Flieg hoch, Schmetterling DeOndra."

Jamie Foxx und DeOndra Dixon bei einer Fashionshow der Global Down Syndrome Foundation im Jahr 2016

DeOndra Dixon und Jamie Foxx bei einer Fashionshow der Global Down Syndrome Foundation im Jahr 2017

Jamie Foxx und seine Schwester DeOndra Dixon im November 2019

