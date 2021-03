Jamie Foxx (53) erinnert sich öffentlich an seine Schwester. Im Oktober des vergangenen Jahres musste der Schauspieler Abschied von seinem geliebten Familienmitglied nehmen. Seine Schwester DeOndra Dixon starb im Alter von gerade einmal 36 Jahren. Auch ein halbes Jahr später fällt es Jamie schwer, diesen Verlust zu verkraften. Anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tages – DeOndra hatte Trisomie 21 – gedenkt er ihr mit rührenden Worten im Netz.

Auf Instagram teilte Jamie ein Bild seiner Schwester, auf dem sie herzlich lacht. Dazu schrieb er: "Ich höre dein Lachen in dem Haus. Ich höre dich die Treppe hinunterrutschen. Mein Herz. Mein Atem. Meine Seele. Ich liebe dich, DeOndra, mein Engel." Jamies Fans zeigten sich von diesen Zeilen sichtlich gerührt und hinterließen unter dem Beitrag viele liebevolle Kommentare.

Jamie und DeOndra standen in einem besonders engen Verhältnis zueinander. "Sie hat mir beigebracht, wie man lebt. Manchmal verrennt man sich in Nebensächlichkeiten. Aber dann sehe ich dieses Mädchen, wie sie tanzen und lieben will. Sie zeigt mir, was wirklich wichtig im Leben ist", erklärte der "Django Unchained"-Darsteller 2018 in der Sendung Today. Er und DeOndra lebten bis zu ihrem Tod gemeinsam unter einem Dach.

Getty Images DeOndra Dixon und Jamie Foxx im November 2017

Getty Images Jamie Foxx und DeOndra Dixon im Oktober 2018 in Denver

Getty Images Jamie Foxx und seine Schwester Deondra Dixon im November 2019

