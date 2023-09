Kevin Costners Ex will nach Scheidung wieder arbeiten gehen

Christine Baumgartner (49) hat konkrete Pläne für ihr weiteres Leben. Im Mai war bekannt geworden, dass sich das Model und sein Noch-Ehemann Kevin Costner (68) getrennt haben. Kurz darauf reichte das Ex-Paar die Scheidung ein, die sich schnell in einen Rosenkrieg verwandelte. Während der Verhandlungen konnte die Ex des Schauspielers einen kleinen Erfolg feiern: Der Oscarpreisträger muss ihr nämlich Unterhalt zahlen. Trotz alledem will Christine wieder auf eigenen Beinen stehen.

Wie People berichtet, äußerte die 49-Jährige vor Gericht ihre Zukunftspläne. "Ich werde mich mit den Schritten befassen, die ich unternehmen muss, und mit der Ausbildung, die ich machen muss, und ich werde in die Arbeitswelt eintreten", erklärte Christine. Demnach wolle sie ihren Hochschulabschluss machen, um sich und ihre Kids weiterhin finanzieren zu können.

Trotz des Liebes-Aus und der ganzen Meinungsverschiedenheiten scheint Kevin noch Gefühle für Christine zu haben. Nach seiner Scheidungsanhörung verriet er gegenüber Access: "Das ist eine schreckliche Situation, aber so ist es jetzt nun mal. Es fühlt sich so schlecht an, wir reden über jemanden, den ich liebe [...]. Ich kann es einfach nicht."

