Laura Andersons Tochter hat das Licht der Welt erblickt!

Tolle Neuigkeiten von Laura Anderson! Die britische Love Island hatte im Februar dieses Jahres verkündet, dass sie ein Kind erwartet. Die Schwangerschaft wurde aber durch ihr Liebesleben getrübt: Kurz nach den Babynews trennten sich Laura und ihr Partner Gary Lucy (41) und wetterten danach immer wieder gegeneinander. Nun halten sie aber zusammen: Lauras kleine Tochter ist endlich auf der Welt.

Das verkündet die Influencerin jetzt auf Instagram. "Hallo zusammen, mein Name ist Bonnie Rose Lucy Anderson. Ich wurde am 2. September um 6:03 Uhr geboren", schreibt Laura zu ersten Schnappschüssen ihres Babys. Gary war bei der Geburt auch dabei und kümmert sich seitdem liebevoll um die Kleine. "Meine Mama und mein Papa sind so glücklich und verliebt in mich, dies ist unsere erste gemeinsame Woche."

Wie der Beziehungsstand von Laura und Gary derzeit ist, lassen sie aber noch offen. "Bitte fragt meine Mama und meinen Papa nicht über ihre Beziehung aus", bittet Laura außerdem aus der Sicht ihrer Tochter. Auf dem Post verlassen Laura und Gary allerdings händchenhaltend das Krankenhaus.

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson im Mai 2023

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson und Gary Lucy im Krankenhaus

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson und Gary Lucy nach der Geburt

