Royals tobten: Harry wollte mit Meghan Queen verabschieden

Sie war unerwünscht. Am 9. September vergangenen Jahres starb Queen Elizabeth II. (✝96). Im Vorfeld hatte der britische Königspalast ein Statement veröffentlicht, in dem es geheißen hatte, dass sich der gesundheitliche Zustand der Queen sehr verschlechtert habe. Daraufhin war die Familie der damaligen Regentin zu ihr aufs Schloss Balmoral geeilt. Auch Prinz Harry (38) reiste an – Herzogin Meghan (42) wollte, durfte aber nicht mit.

Bis heute sollen die Royals Harry es übel nehmen, dass er seine Frau in den letzten Momenten seiner Großmutter an seiner Seite haben wollte. Vor allem König Charles III. (74) und Prinz William (41) sollen den Wunsch des 38-Jährigen strikt abgelehnt haben. Letzterer habe seinem Bruder einen Platz im königlichen Flugzeug angeboten, das sie zur Queen bringt – für Meghan sei aber bewusst kein Platz gewesen. "Harry und Meghan hatten William völlig verraten, und Harry hielt ihm auch noch die Memoiren und die Netflix-Serie vor. Sie hatten seit Monaten kein herzliches Wort mehr gewechselt", berichtet ein Insider gegenüber Daily Beast.

Morgen jährt sich der Tod der Queen zum ersten Mal. Ihr zu Ehren sollen in London Gedenkfeiern veranstaltet werden. Harry und Meghan sollen aber nicht willkommen sein. Dafür sei in den vergangenen Jahren zu viel vorgefallen.

Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II. im Juni 2018

Getty Images Prinz William im Juni 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan 2022

