Todestag der Queen: Sussexes von Gedenkfeiern ausgeschlossen

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (42) werden wohl wieder mal fehlen. 2020 hatten die Eheleute ihre royalen Pflichten niedergelegt. Darauf folgten mehrere brisante Interviews, in denen die Sussexes mächtig gegen die britische Königsfamilie schossen. Seither haben sich beide Seiten nicht mehr viel zu sagen – zu wichtigen Veranstaltungen erhalten die Eheleute keine Einladungen mehr. Auch den ersten Todestag von Queen Elizabeth II. (✝96) verbringen Harry und Meghan nicht mit der royalen Familie...

Harry und Meghan sind nicht dabei, wie nun ein Insider gegenüber The Sun berichtet. Es wird nicht erwartet, dass die beiden an den Gedenkfeiern zu Ehren der Queen teilnehmen. Der Informant sei aber davon überzeugt, dass sie ihr anderweitig Tribut zollen werden: "Wenn sie nicht in diese Pläne einbezogen werden, werden sie einen Weg finden, die Queen auf ihre eigene Weise zu würdigen."

Um die Beziehung zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William (41) soll es angeblich am schlechtesten stehen. Der britische Thronfolger soll maßlos enttäuscht von seinem Bruder sein – von einer baldigen Versöhnung können die Royal-Fans somit aktuell nur träumen. "Man kann ganz klar sehen, wie die Dinge [zwischen den beiden] stehen", erklärte die Quelle dazu.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan 2022

The Royal Family Queen Elizabeth II.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, Juli 2021

