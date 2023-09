Versteckspiel: Geben sich Gerda Lewis und Jannik keine Mühe?

Sie sorgen mal wieder für neue Gerüchte! Gerda Lewis (30) und Jannik Kontalis deuten seit Wochen in den sozialen Medien an, dass bei ihnen etwas läuft. Der einstige Make Love, Fake Love-Gewinner besuchte die ehemalige Bachelorette bereits in ihrer Heimatstadt Köln. Die beiden teilten dieselben Aufnahmen eines Tellers voller Pancakes. Nur kurze Zeit später lernte die Beauty dann augenscheinlich Janniks Mama kennen. Jetzt heizen die zwei erneut die Gerüchteküche an: Gerda und Jannik sind offensichtlich wieder am selben Ort – geben sie sich etwa keine Mühe mehr, ihre Liebe zu verstecken?

Die hohen Temperaturen der vergangenen Tage gehen auch nicht an den Influencern vorbei. So zieht es Gerda in einen Beachclub in Köln. Sie filmt die traumhaft schöne Kulisse, in der sie auf einem Steg im Sand in Richtung der Sonnenliegen nahe des Wassers geht. Ein paar Drinks sorgen für Abkühlung. Jetzt kommt die Überraschung: Auch Jannik postet einen Eimer voller Getränke, die im Eis kühlen. Der Hottie markiert in einer weiteren Instagram-Story den Ort, den auch Gerda markierte.

Noch vor Beginn der Liebesspekulationen lagen die Reality-TV-Stars im Clinch. Jannik warf der Brünetten vor, sich in seine vergangene Beziehung eingemischt zu haben. "Du warst die Erste, die damals direkt auf den Zug aufgesprungen ist, als Yeliz (29) und ich einen öffentlichen Rosenkrieg hatten", wetterte er via Instagram. Auch Gerda schoss daraufhin zurück.

