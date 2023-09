Wie gehen die Royals mit Queen Elizabeths (†96) Tod um?

Vor knapp einem Jahr stand die ganze Welt für einen kurzen Moment still. Am 8. September 2022 war Queen Elizabeth II. (✝96) auf Schloss Balmoral in Schottland verstorben. Das britische Königshaus war nach dem Tod der Monarchin in großer Trauer. Am Freitag jährt sich ihr Todestag zum ersten Mal. Wie gehen die Royals seither mit dem Verlust der Queen um?

Während der erste Todestag von Königin Elizabeth näher rückt, muss sich die königliche Familie wohl immer noch an das Leben ohne ihre einstige Regentin gewöhnen. Ein ehemaliger Palastmitarbeiter verrät nun gegenüber People, dass besonders das schottische Schloss voller Erinnerungen an die Queen stecke: "Wenn [die Royals] einen Raum betreten, erwarten sie sicher, dass [Elizabeth] dort ist. Balmoral war ihr Lieblingsort auf der Welt und wird es auch jetzt sein."

Und wie wird König Charles III. (74) den ersten Todestag seiner Mutter verbringen? Wie das Newsportal berichtet, sollen er und seine Frau Königin Camilla (76) den emotionalen Tag ruhig angehen wollen. Große offizielle Pläne gebe es bisher nicht, ein royales Gedenken in den Straßen Londons sei nicht geplant. Stattdessen soll das Paar den Tag in Zweisamkeit verbringen wollen.

Getty Images Queen Elizabeth II. im November 2017

Getty Images König Charles und Königin Camilla im Mai 2023

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juli 2022

