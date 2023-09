Gerda Lewis und Jannik Kontalis genießen Urlaub in Holland

Gerda Lewis (30) und Jannik Kontalis sind augenscheinlich schon wieder zusammen unterwegs! Die ehemalige Bachelorette und der Ex von Yeliz Koc (29) hatten schon vor einigen Wochen die ersten Gerüchte angekurbelt, dass sie gemeinsam Zeit verbringen. So teilen sie immer wieder ähnliche Storys im Netz oder sind zusammen unterwegs. Jetzt sind Jannik und Gerda offenbar zusammen in Holland im Urlaub.

Auf ihren jeweiligen Instagram-Profilen teilen die beiden kleine Einblicke von ihrem Mini-Trip nach Scheveningen in Holland. Sowohl Gerda als auch Jannik posten etwa Bilder von demselben Strand und vertaggen denselben Ort. Auffällig ist auch: Der Make Love, Fake Love-Star teilt ein Foto von Gerdas Hund mit Herzchenaugen-Emoji. Offenbar genießen die Influencer gerade eine kleine Auszeit an der holländischen Küste.

Ende August erwischte ein Promiflash-Leser Gerda und Jannik in Brüggen zusammen. Gemeinsam mit Janniks Mama und den Hunden verbrachten sie einen gemeinsamen Nachmittag! Dabei sollen die Netzstars nicht versteckt haben, dass sie verknallt ineinander sind.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis mit ihrem Hund in Holland

Instagram / jannikkontalis Gerda Lewis' Hund in Jannik Kontalis' Story

Privat Jannik Kontalis und Gerda Lewis sitzen in einem Café

Was denkst du über Gerda und Jannik als Paar? Sie passen gut zusammen. Meiner Meinung nach passt es nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



