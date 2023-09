Jan Ullrich: "Fast alles verloren, fast auch mein Leben"

Er ist so offen wie nie zuvor. Jan Ullrich (49) gilt als der erfolgreichste Radsportler Deutschlands. Als bisher einziger Deutscher gewann er 1997 die Tour de France. Doch der Sportler hat auch schwere Zeiten hinter sich: Mit seinen Ausrastern und seiner Alkoholsucht sorgte er immer wieder für negative Schlagzeilen. In einer Doku über sein Leben will Jan nun seine Vergangenheit aufarbeiten.

In der Dokumentation "Jan Ullrich – Der Gejagte" spricht der Sportler offen über seine Vergangenheit. "Vor fünf Jahren hatte ich meinen Riesenabsturz, da ging es um Leben und Tod, ich habe fast alles verloren, fast auch mein Leben", erzählt der Ex-Radler. Doch dann beschloss Jan, sein Leben zu ändern. "Nicht nur den Alkohol und die Drogen weglassen. Sondern du musst mit deiner Vergangenheit zurechtkommen. Vorher hatte ich alles verdrängt, wollte es mit mir ausmachen, hatte keinen Gesprächspartner. Ich konnte meine Vergangenheit selbst nicht ertragen", fügt der Tour-de-France-Sieger hinzu.

In einem ersten Teaser kündigte Jan bereits an, wie schlimm seine Sucht damals war. "Ich habe Kokain in Massen genommen. Ich habe Whisky wie Wasser getrunken. Bis kurz vor Exitus", rief sich der 49-Jährige darin in Erinnerung.

Anzeige

Instagram / janullrichofficial Jan Ullrich, Oktober 2022

Anzeige

Instagram / janullrichofficial Jan Ullrich, Oktober 2022

Anzeige

Instagram / janullrichofficial Jan Ullrich, Ex-Profiradfahrer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de