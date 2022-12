Jan Ullrich räumt mit neuer Doku seine Vergangenheit auf

Das kommende Jahr wird nervenaufreibend für Jan Ullrich (49). Der ehemalige Radrennfahrer hatte in den vergangenen Jahren hauptsächlich mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Insbesondere sein Alkoholproblem und Ausraster in der Öffentlichkeit waren thematisiert worden. Diese schwere Zeit arbeitet der Rostocker nun in einer Dokumentation auf. Jetzt sprach Jan darüber, wie die Auseinandersetzung mit seinen Problemen ihm hilft und wie er mit diesen Themen umgeht.

Im Interview mit Sport Bild erklärte der 49-Jährige: "Es ist megaemotional. [...] Ich habe die Jahre vorher nur eine Verdrängung gemacht, nun mache ich eine richtige Aufarbeitung. Da kommen Sachen hoch, an die ich mich gar nicht mehr erinnert habe." Auch wenn es ihm schwerfalle, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen, sehe er ein, dass es langfristig nur von Vorteil sein kann. "Es ist nicht immer leicht, natürlich fließen auch mal Tränen. Aber für mein weiteres Leben verspreche ich mir sehr viel davon", enthüllte Jan.

Im Gegensatz zu früher hole der einstige Sportler sich heutzutage alle Hilfe, die er nur bekommen kann. "Ich habe es geschafft, wieder ein stabiles Umfeld um mich zu bauen. Das bringt mir unglaublich viel, das ist wie der Sport ein wichtiger Teil meiner Therapie. Ich habe auch mit Psychologen geredet, auch mal eine Hypnose versucht", berichtet er.

Getty Images Jan Ullrich beim Audi Generation Award in München, 2013

Getty Images Jan Ullrich im Jahr 2005

Instagram / janullrichofficial Jan Ullrich im Oktober 2021

