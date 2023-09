Jenelle Evans reicht einstweilige Verfügung gegen Mutter ein

Sie hat die Nase voll! Jenelle Evans (31) war durch die Reality-Show Teen Mom einem breiteren Publikum bekannt geworden. Zuletzt fiel sie jedoch eher durch negative Schlagzeilen auf: Nachdem sie das Sorgerecht ihres ältesten Sohnes Jace von ihrer Mutter Barbara übernommen hatte, lief dieser innerhalb weniger Wochen zweimal von zu Hause weg. Barbara erzählte daraufhin, dass Jenelle und ihr Mann die Therapiesitzungen und ADHS-Medikamente ihres Sohnes abgesetzt hätten. Nun hat Jenelle wohl eine einstweilige Verfügung gegen ihre Mutter eingereicht!

In der Anklageschrift soll Jenelle Barbara des Übergriffs beschuldigen und behaupten, dass ihre Mutter öffentlich irreführende und verleumderische Aussagen getätigt habe, wie The Hollywood Gossip berichtet. Zudem soll Jenelle eine Schutzverfügung gegen ihre Mutter wegen häuslicher Gewalt beantragt haben. Dieser Antrag wurde anscheinend jedoch vor Gericht abgelehnt. Daraufhin soll sie eine zivilrechtliche einstweilige Verfügung gegen ihre Mutter eingereicht haben, mit der Begründung, dass diese ihr durch die Gespräche mit den Medien emotionales Leid zugefügt habe.

Ihrer Wut macht Jenelle in den sozialen Medien Luft, indem sie schreibt: "Habe erneut den Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen. Sie ruft nicht an, um sich zu erkundigen, fragt mich nicht, wie es meinem Sohn geht, sondern spricht mit TMZ, um Updates zu geben, von denen sie nichts weiß." Zudem ruft sie ihre Fans dazu auf, nichts von dem zu glauben, was ihre Mutter momentan erzähle.

Getty Images Jenelle Evans 2019 in New York

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans mit ihren drei Kindern

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, Reality-TV-Darstellerin

