Prinzessin Kate und William besuchen Gedenkfeier für Queen

Prinzessin Kate (41) und Prinz William (41) gedenken der Monarchin. Vor genau einem Jahr, am 8. September 2022, war Queen Elizabeth II. (✝96) auf Schloss Balmoral friedlich eingeschlafen. Die britische Monarchin war die am längsten regierende Königin gewesen und hatte Fans auf der ganzen Welt. An ihrem ersten Todestag erinnern sich ihre Anhänger und ihre Familie an sie. Prinzessin Kate und Prinz William besuchen daher einen privaten Gottesdienst zu Ehren der Queen.

Der Thronfolger und seine Frau waren extra nach Wales gereist, um an einer Gedenkfeier in der St. Davids Cathedral in Pembrokeshire teilzunehmen. Nach der privaten Veranstaltung nahm sich das Ehepaar Zeit, um in Ruhe der Queen zu gedenken. Sie schritten in der Kirche nach vorn und Kate legte einen weißen Blumenstrauß neben eine Fotografie von Queen Elizabeth. Einen kurzen Moment blieben William und sie in stiller Kontemplation stehen.

Für den besonderen Tag wählte Prinzessin Kate einen burgunderroten Look, bestehend aus einem edlen Kleid mit passendem Hut. Ein wahrer Hingucker waren die kleinen Perlenohrringe, die sie mit Bedacht wählte: Sie hatten nämlich einst der verstorbenen Queen gehört.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate vor der Gedenkfeier für die Queen

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei dem Gedenkgottesdienst in Wales

Getty Images Prinzessin Kate am ersten Todestag von Queen Elizabeth II.

