Queen Elizabeth II. ein Jahr tot: So waren ihre letzten Tage

Wie verbrachte Queen Elizabeth II. die letzte Zeit vor ihrem Tod? Das langjährige britische Staatsoberhaupt starb am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral. Kurz zuvor hatte sich ihr Gesundheitszustand radikal verschlechtert. In den Monaten davor hatte die Regentin bereits einige Termine abgesagt. Wenn sie auf Veranstaltungen erschienen war, dann mit einem Gehstock. An ihren letzten Tagen machte sie jedoch wohl einen munteren Eindruck.

Iain Greenshields, der Pfarrer der Church of Scotland erinnerte sich im Interview mit ABC News an seine enge Vertraute. Die Tage vor ihrem Tod seien voller "Gespräche, Lachen und Freude" gewesen. "Sie war das Leben und die Seele von Balmoral. Sie erzählte mir sehr persönlich von ihrer Zeit dort, als sie noch ein Kind war, sie zählte die Namen ihrer Pferde aus der Vergangenheit auf, wusste noch Namen von vor 40 Jahren, Namen von Menschen und Orten. Sie war wirklich bemerkenswert", betonte der Geistliche.

Elizabeths Tod sei für Iain Greenshields daher ziemlich überraschend gekommen: "Sie war in so einer guten Form. [...] Es kam mir einfach absurd vor, dass die Frau, die so vital, so einnehmend war, plötzlich tot sein soll." Sie habe sogar noch Witze gemacht und sehr zufrieden gewirkt. "Sie hatte gerade ihr Platin-Jubiläum gefeiert und blickte auf ihre Regentschaft zurück. Sie sagte, sie bereue nichts", resümierte er.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz George auf dem Balkon des Buckingham Palace

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Dezember 2020

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., 2022 in England

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de