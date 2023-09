Versöhnung? König Charles stellt Prinz Harry ein Ultimatum

Er stellt klare Regeln auf. 2020 hatten Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (42) das britische Königshaus verlassen, um sich eigenen Projekten zu widmen. Mit Aussagen gegen das Königshaus und die königliche Familie, die sie unter anderem in ihrer Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" und in Harrys Biografie getätigt hatten, verscherzten sie es sich mit den Royals. Doch laut Insidern möchte sich König Charles III. (74) mit seinem Sohn Harry versöhnen – und stellt ihm dafür ein Ultimatum!

So soll laut einer Quelle die einzige Bedingung für den König gewesen sein, dass die Gespräche aus der Öffentlichkeit herausgehalten werden, wie Mirror berichtet. Denn Harrys Verhalten habe ihn sehr verletzt. So soll der Monarch in Zukunft bei öffentlichen Wortgefechten die Grenze ziehen: "Sollten die Gespräche zustande kommen, wird der König deutlich machen, dass in Zukunft keine privaten Familienangelegenheiten mehr in der Öffentlichkeit diskutiert werden", verrät der Informant weiter.

Die Begegnung soll laut Insidern stattgefunden haben, bevor Harry im Rahmen der Invictus Games nach Deutschland geflogen war. Meghan soll bei dem Vater-Sohn-Treffen wohl nicht anwesend gewesen sein. Das hatte jedoch angeblich keine besonderen Hintergründe, sie blieb einfach zurück, um sich um die beiden gemeinsamen Kinder Lilibet Diana (2) und Archie Harrison (4) zu kümmern. Nach Deutschland soll sie wohl jedoch nachkommen.

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

Getty Images König Charles im Juli 2019

Getty Images Prinz Harry in London, September 2023

