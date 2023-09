Erster Todestag: Die Royals gedenken Queen Elizabeths (†96)

Queen Elizabeth II. hinterlässt weiterhin eine große Lücke. Am 8. September 2022 war die englische Königin mit 96 Jahren gestorben. Ihr Sohn Charles (74) sitzt seitdem auf dem Thron und regiert das britische Königreich. Am Freitag jährte sich der Tod der Königin zum ersten Mal. Zu diesem Anlass widmete ihre Familie ihr rührende Tribute. "Erinnern wir uns mit großer Zuneigung an ihr langes Leben, ihren hingebungsvollen Dienst und an alles, was sie für so viele von uns bedeutet hat", heißt es in einem Instagram-Statement der Royals.

