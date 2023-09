So verbringt König Charles den ersten Todestag der Queen

Seit einem Jahr trauert das britische Königshaus um seine langjährige Regentin. Am 8. September 2022 war Queen Elizabeth II. (✝96) in Schottland verstorben. Ihre Familie war nach dem Tod der Monarchin in großer Tauer und drückte diese auch in emotionalen Reden und Statements immer wieder aus. Am Freitag jährt sich der Abschied von Queen Elizabeth zum ersten Mal – wie wird ihr Sohn diesen emotionalen Tag verbringen?

Wie People berichtet, sollen König Charles III. (74) und seine Frau Königin Camilla (76) den ersten Todestag der Queen ruhig angehen wollen. Große offizielle Pläne gebe es bisher nicht, ein royales Gedenken in den Straßen Londons sei nicht geplant. Stattdessen soll das Paar den Tag in Zweisamkeit verbringen wollen.

Während eine große Gedenkfeier nicht geplant ist, dürfen die Fans der Royals aber mit zahlreichen Tributen aus der Familie rechnen. Erst vor Kurzem hatte ihre Schwiegertochter Sarah Ferguson (63) der Queen gedacht und an die letzten Worte ihr gegenüber erinnert: "Das Letzte, das die Queen zu mir sagte, war: 'Sei einfach du selbst, Sarah.'"

Anzeige

Getty Images Großbritanniens Queen Elizabeth II. an ihrem 80. Geburtstag im Buckingham Palace

Anzeige

Getty Images Sophie von Wessex, König Charles, Königsgemahlin Camilla, Queen Elizabeth II. und Prinz Andrew

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson bei den Filmfestspielen von Venedig, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de