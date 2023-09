Tristan Thompson will Vormundschaft für seinen Bruder Amari

Tristan Thompson (32) will für seinen Bruder da sein. Der Basketballer musste Anfang dieses Jahres einen schweren Verlust verkraften, denn seine Mutter Andrea verstarb ganz plötzlich. Der Grund: Sie erlitt zu Hause einen Herzinfarkt und obwohl sie schnell ins Krankenhaus gebracht wurde, schaffte sie es nicht. Neben dem Sportler hinterließ sie einen weiteren Sohn, um den sich der NBA-Spieler kümmert. Tristan reicht nun sogar Papiere ein, um Amaris Vormund zu werden!

Der 17-Jährige ist aufgrund einer geistigen Behinderung nicht in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Bis vor ihrem Tod hatte sich Andrea um ihn gekümmert und ihn gepflegt, jetzt muss das allerdings eine andere Person übernehmen. Da der Vater aus dem Leben seiner Kinder verschwunden ist, kann nur der Basketballer die Rolle übernehmen. Wie TMZ berichtet, beantragt der Profisportler jetzt die Vormundschaft für Amari beim Gericht, um sich auch ganz offiziell um ihn kümmern zu können.

Nach Andreas Tod hatte Tristan Unterstützung von seiner Ex Khloé Kardashian (39) bekommen: Sie hatte ihn gemeinsam mit Amari bei sich aufgenommen. Wie gut sich die zweifache Mama mit dem Bruder ihres Verflossenen versteht, hatte sie auf Instagram an seinem Geburtstag deutlich gemacht. "Herzlichen Glückwunsch, süßer, süßer Amari! Wir sind alle so gesegnet, so einen Engel wie dich zu haben. Du bist wirklich einer der größten Schätze Gottes", hatte sie zu Bildern von sich und dem Jungen dazugeschrieben.

Tristan Thompson und seine Mutter Andrea im Mai 2019

Tristan Thompson im Juli 2020

Khloé Kardashian und Amari Thompson

