Khloé Kardashian schwärmt von Ex Tristan Thompsons Bruder

Rührende Worte von Khloé Kardashian (39) und ihrem Ex Tristan Thompson (32)! Die Reality-TV-Darstellerin und der Basketballer führen eine On-off-Beziehung und sind aktuell getrennt – für ihre gemeinsamen Kinder True (5) und Tatum halten sie aber stets zusammen. Außerdem nahm Khloé ihren Ex und dessen Bruder Amari (17) nach dem Tod ihrer Mutter bei sich auf. Nun widmete sie ihrem neuen Mitbewohner einen emotionalen Post – ebenso wie Tristan.

Am Donnerstag feierte Amari seinen 17. Geburtstag. Khloé teilte zu diesem Anlass auf Instagram eine Reihe von gemeinsamen Bildern, auf denen sie unter anderem neben ihrer Tochter True, ihrer Nichte Dream Renée (6) und ihrer Mutter Kris (67) zu sehen sind. Dazu schrieb der The Kardashians-Star: "Herzlichen Glückwunsch, süßer, süßer Amari! Wir sind alle so gesegnet, so einen Engel wie dich zu haben. Du bist wirklich einer der größten Schätze Gottes." Khloés Schwester Kim (42) kommentierte zudem: "Alles Gute zum Geburtstag Amari."

Tristan veröffentlichte ebenfalls ein Foto mit dem Geburtstagskind. "Alles Gute zum Geburtstag an meinen süßen kleinen Bruder Amari. Ich werde dich immer lieben", betonte der NBA-Star und fügte hinzu, dass sie beide ihre Mutter vermissen.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Dream Renée Kardashian, True Thompson, Kris Jenner und Amari Thompson

Instagram / realtristan13 Amari Thompson und sein Bruder Tristan

Instagram / khloekardashian Amari Thompson und Khloé Kardashian

