Wegen Gerüchten? Fürstin Charlène & Albert erneut auf Event

Wollen sie damit den Krisengerüchten ein Ende setzen? Schon seit einigen Wochen wird behauptet, dass die Ehe von Fürstin Charlène (45) und Fürst Albert II. von Monaco (65) ein jähes Ende gefunden hat. Die einstige Profi-Schwimmerin soll mittlerweile sogar in die Schweiz gezogen sein. Dennoch zeigen sich die beiden immer wieder gemeinsam bei Events – so auch jetzt: Bei Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag von Fürst Rainier III. (✝81) strahlen Charlène und Albert mal wieder um die Wette!

Das zeigen die Bilder auf dem offiziellen Instagram-Account des Fürstenpaares: Nach der Vorführung eines Films zum Gedenken an den Vater des 65-Jährigen eröffnete das Paar eine Ausstellung über den Fürsten, der 2005 verstarb. Gekleidet in einem braunen Anzug strahlte Charlène dabei an der Seite ihres Mannes. Albert selbst wählte für den Paarauftritt einen blauen Anzug.

Wie es aktuell wirklich um die Ehe der monegassischen Royals steht, ist nicht bekannt. Allerdings behaupten böse Zungen, dass sich Charlène und Albert mittlerweile nur noch "nach Vereinbarung" sehen. "Albert und Charlène sind jetzt gute Geschäftspartner und kümmern sich abwechselnd um die Kinder", heißt es seitens eines Informanten.

Getty Images Fürst Albert von Monaco und Fürstin Charlène mit ihren Kindern Gabriella und Jacques

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert II. von Monaco im Mai 2023

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène im Juli 2023

