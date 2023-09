"Wir sind super-happy": Spricht Jannik hier von Gerda Lewis?

Wann machen Jannik Kontalis und Gerda Lewis (30) ihre Romanze publik? Der Make Love, Fake Love-Kandidat und die Influencerin heizen bereits seit Wochen die Gerüchteküche an. Immer wieder deuteten die zwei an, ein Pärchen zu sein. Ein Promiflash-Leser erwischte das Duo sogar bei einem Date. Aktuell scheinen sie gemeinsam im Urlaub in der Niederlande zu sein – und von dort kommt Jannik kaum aus dem Schwärmen heraus...

In seiner Instagram-Story erzählt der Ex von Yeliz Koc (29) über die Vorteile des Urlaubs in Den Haag. Dabei spricht er immer wieder in der Wir-Form und verrät, die Zeit vor Ort total zu genießen. "Deswegen sind wir super-happy hier", freut sich Jannik – und spricht dabei offenbar auch im Namen seiner Liebsten Gerda. Zudem postet er ein Foto, auf dem eine tätowierte Frauenhand zu sehen ist. Die Tattoos stimmen mit denen der Ex-Bachelorette überein.

Das Jannik und Gerda überhaupt anzubandeln scheinen, überraschte viele Fans zu Beginn. Immerhin hatten sich die beiden zuvor noch öffentlich angefeindet – die Brünette hatte den TikToker als Stalker bezeichnet, der wiederum hatte ihr den Kauf von Followern vorgeworfen.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im März 2023

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im August 2023

ActionPress Gerda Lewis, Influencerin

