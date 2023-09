Ballon d'Or erstmals seit 19 Jahren ohne Cristiano Ronaldo

Er hat in diesem Jahr keine Nominierung erhalten. Jedes Jahr vergibt die französische Fachzeitung France Football den Ballon d'Or an den erfolgreichsten Fußballer der vergangenen Saison. 2022 erhielt zum ersten Mal Karim Benzema (35), der damals noch bei Real Madrid unter Vertrag stand, den beliebten Preis. Auch dieses Jahr sind unter den Nominierten wieder große Namen wie Erling Haaland (23), Harry Kane (30) oder Kylian Mbappé (24). Doch eine Sache fällt auf: Ein eigentlich gesetzter Name fehlt.

Cristiano Ronaldo (38) hat dieses Mal keine Nominierung erhalten. Der Portugiese wechselte im vergangenen Jahr in die saudi-arabische Liga. Seit 2004 war der Name des Stürmerstars immer auf der Liste gewesen. Fünfmal konnte er die beliebte Trophäe sogar selber in die Tasche stecken. Nun ist der ehemalige Topspieler von Real Madrid erstmals seit 19 Jahren nicht für den Preis nominiert.

Cristiano ist aber nicht der einzige Spieler, der für gutes Geld in die Wüste wechselte. Für 100 Millionen Euro folgte Karim seinem ehemaligen Kollegen nach Saudi-Arabien. "Real Madrid möchte dem Mann, der schon jetzt eine unserer größten Legenden ist, seine ganze Dankbarkeit und Zuneigung zeigen", gab sein damaliger Klub in einem Statement bekannt.

