Dinnerdate: Kylie Jenner schon wieder mit Timothée erwischt!

Sie halten es nicht mehr länger geheim! Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (27) sorgen seit Wochen für heiße Gerüchte. Die schöne Unternehmerin und der erfolgreiche Schauspieler bandeln offenbar miteinander an – den endgültigen Beweis dafür lieferten kürzlich Aufnahmen, die die beiden knutschend bei einem Konzert zeigten. Jetzt gibt es neue Fotos des Paares: Kylie und Timothée genießen ein Dinner mit Freunden!

In ihrer Instagram-Story teilt die Designerin Gaia Repossi einige Eindrücke eines Dinners in New York. Und auf den Fotos und Videos sind auch Kylie und Timothée zu erkennen – die beiden sitzen nebeneinander am Tisch und wirken total happy. Ganz gebannt hören sie der Rede des französischen Designers Haider Ackermann zu, der neben dem Hollywoodstar steht und erzählt.

In ihren Freundeskreisen scheinen Kylie und Timothée also bereits als Pärchen aufzutreten. Ob sie ihre Liebe wohl bald auch öffentlich machen? Besonders der Dune-Darsteller hält eher nichts von solchen öffentlichen Auftritten, wie ein Insider zuletzt verriet: "Timothée ist sehr vorsichtig mit seinem persönlichen Verhalten in Beziehungen, weil ein dummer Fehler alles, was er sich aufgebaut hat, in den Abgrund reißen kann!"

Instagram / gaiarepossi Timothée Chalamet und Kylie Jenner mit anderen Promis

Getty Images Kylie Jenner im Mai 2023

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

