Wird Timothée Chalamet bei "The Kardashians" zu sehen sein?

Wird Timothée Chalamet (27) jetzt etwa Realitystar? Der Schauspieler machte sich durch zahlreiche Filmrollen einen Namen. Seit einigen Monaten ist der Halbfranzose allerdings in aller Munde, da er mit Kylie Jenner (26) anbandeln soll. Vor wenigen Tagen knutschten die beiden sogar in aller Öffentlichkeit rum. Aber wird Timothée bald auch in Kylies Welt eintauchen und mit ihr vor die Kamera gehen?

Die Unternehmerin dreht nämlich regelmäßig mit ihrer Familie die Realityshow The Kardashians. In der Vergangenheit waren auch immer die Partner ihrer Schwestern ein Teil davon – wie etwa Pete Davidson (29) oder Scott Disick (40). Ein ihm nahestehender Insider erklärt aber gegenüber The Sun, dass Timothée wohl nicht in der Serie mitmachen wird. "Timothée ist sehr vorsichtig mit seinem persönlichen Verhalten in Beziehungen, weil ein dummer Fehler alles, was er sich aufgebaut hat, in den Abgrund reißen kann. [...] Ich glaube nicht, dass er in einer Realityshow auftauchen wird [...] und ich glaube nicht, dass Kylie das von ihm erwartet", führt die Quelle aus.

Beim Konzert von Beyoncé (42) gaben Timothée und Kylie ihr Pärchendebüt: Neben ihren Schwestern Khloé (39) und Kim Kardashian (42) tanzten sie zur Musik und konnten dabei kaum die Finger voneinander lassen. Die beiden knutschten sogar ganz ungeniert in der Menge!

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Kylie Jenner, Realitystar

Instagram / tchalamet Timothée Chalamet im Meer

