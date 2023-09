Kann Sophia Thomalla bei "Are You The One?" Regeln erfinden?

Wie viel Macht hat Sophia Thomalla (33)? Die Berlinerin moderiert seit einigen Jahren die Datingshow Are You The One? sowie deren VIP-Ableger. In letzterer Sendung kam es zuletzt zu einer echten Überraschung – denn die 33-Jährige strich den Promikandidaten 20.000 Euro ihres Preisgeldes, weil es ihr an Einsatz mangelte. Aber darf sie das überhaupt? Sophia verrät jetzt selbst, wie viel Einfluss sie bei "Are You The One?" hat!

Gegenüber Bild erklärt die Freundin von Alexander Zverev (26): RTL gebe ihr bei der Show "Narrenfreiheit, durch die Sendung zu führen". "Ich führe sie gerne an der Nase herum und ändere gerne das Regelwerk. Lasse mir Strafen einfallen, wenn nicht so pariert wird, wie ich mir das vorstelle", schildert sie. Diese Macht habe sie in der Show direkt genutzt, als die TV-Sternchen ihr zu lahm gewesen seien: "Nicht mit mir. Deswegen habe ich die Kohle gekürzt."

Sophia selbst weiß während der Sendung nicht, welche Kandidaten ein perfektes Paar ergeben. Für die Teilnehmer der aktuellen Staffel sieht es bisher nicht allzu rosig aus – denn Mike Heiter (31), Sandra Sicora (31) und Co. konnten bisher noch kein Perfect Match finden. Bis zur letzten Matching Nights müssen sie zehn perfekte Paare zusammenstellen, um 200.000 Euro zu gewinnen.

