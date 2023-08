Kein Engagement: "Are You The One?"-VIP-Kohle wird gekürzt!

Bei Are You The One – Reality Stars in Love geht es rund! Schon in der ersten Folge der neuen Staffel fackelten die Datingshow-Profis nicht lange: Neben wilden Knutschereien im Pool und einer harten Abfuhr für Marvin Kleinen kam es auch schon zum ersten Handjob. Anders als im Bett geben die Realitystars allerdings gar kein Gas bei den Challenges. Und deswegen zieht Moderatorin Sophia Thomalla (33) jetzt harte Konsequenzen!

Während sie die Kandidaten in der Villa besucht, um die Matchbox-Entscheidung zu verkünden, erinnert sich Sophia an vergangene Staffeln zurück: "Damals haben die Leute noch so richtig gearbeitet für die 200.000 Euro. Nicht nur im Boom-Boom-Room oder auf dem Klo! Sondern auf dem Challengefield." Bei den diesjährigen Realitystars sei das allerdings anders. "Das sah ja irgendwie nach Arbeitsverweigerung aus", findet sie. Deswegen habe sie eine Entscheidung getroffen: "Wenn ihr nur zehn Prozent der Leistung bringt, habt ihr ja auch sicherlich nichts dagegen, wenn ich die Gewinnsumme um zehn Prozent kürze." Ab sofort geht es also um 180.000 Euro.

"20.000 Euro sind weg. Ist eine Menge Geld", rechnet Mike Heiter (31) im Einzelinterview aus. Doch nicht nur der Hottie ist enttäuscht! "Die Chefin Sophia hat hier das Sagen und es waren heute einfach ein paar mehr Leute, die kein Gas gegeben haben. Das nervt mich so brutal, ehrlich", regt sich Teezy auf. Der Einzige, der ein bisschen Verständnis aufbringt, ist Paco Herb: "Sophia ist ein bisschen aufgebracht – zu Recht – und hat erst mal klargemacht: Schluss mit dem Kindergarten."

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Model

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Realitystar

