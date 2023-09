Muss Bruce Springsteen deshalb seine Konzerte verschieben?

Er brauchte eine Pause! Bruce Springsteen (73) steht schon seit den 60-er Jahren auf der Bühne und füllt die Stadien und Arenen der Welt. Schon lange hat er den Status einer Rock-Legende. Doch kürzlich musste er seine Fans enttäuschen: Der Sänger hatte einige Konzerte aufgrund einer nicht näher genannten Erkrankung verschieben müssen. Nun meldet sich ein Insider zu Wort und behauptet zu wissen, woran Bruce leidet!

Der Sänger habe laut einer Quelle ein Magengeschwür. Seine Frau und seine Bandkollegen sollen ihm daher geraten haben, sich auszuruhen, damit sich sein Gesundheitszustand nicht verschlechtere. "Bruce hat ein paar harte Jahre hinter sich. Er hatte mehrmals Covid und musste im August sogar seine Auftritte absagen, weil er sich eine neue Krankheit zugezogen hatte", berichtet der Informant gegenüber Daily Mail und merkt an: "Das war erst vor ein paar Wochen und fordert wirklich seinen Tribut für jemanden in seinem Alter."

Der Rocker soll am Boden zerstört sein, nicht auftreten zu können. "Bruce liegt nicht im Sterben […], er versteckt sich nicht vor irgendwelchen lang anhaltenden Problemen. Die Geschwüre, die er hat, machen es nur sehr unangenehm so aufzutreten, wie er und seine Fans es von ihm erwarten", so die Quelle. Der Rockstar versprach jedoch, die Konzerte nachzuholen.

Getty Images Bruce Springsteen im April 2023

Getty Images Bruce Springsteen, Sänger

Getty Images Bruce Springsteen im April 2023

