So geht Zweifach-Mama Anna Heiser mit Hate-Kommentaren um

Anna Heiser (33) weiß sich zu helfen. Die gebürtige Polin lernte ihren Gerald in der Kuppelshow Bauer sucht Frau kennen und lieben. Inzwischen sind sie nicht nur verheiratet, sondern auch Eltern zweier Kinder. Regelmäßig gibt die Influencerin ihren Fans Einblicke in ihren Familienalltag in Namibia – doch nicht immer erntet sie dafür Lob. Mit den Hate-Kommentaren weiß Anna allerdings umzugehen!

Im Rahmen eines Q&As in ihrer Instagram-Story beantwortet die zweifache Mama ihren Fans einige Fragen. So will ein User von ihr wissen, wie sie es schaffe, mit den bösen Kommentaren im Netz fertig zu werden. "Es nicht auf sich zu beziehen", antwortet die Auswanderin schlicht und erklärt: "Diese Personen, die so bösartig sind, haben definitiv ein Problem mit sich selbst." Ihrer Meinung nach würden glückliche Personen keine Zeit damit verschwenden, andere Menschen absichtlich zu verletzen.

Doch auch mit Annas Gelassenheit hat es irgendwann ein Ende! So hagelte es nach der Geburt ihres zweiten Kindes im November 2022 eine Menge Kritik, da sie ihre Tochter per Kaiserschnitt zur Welt gebracht hatte. "Nein, ich bin nicht froh darüber, keine Naturgeburt gehabt zu haben – ich habe es mir sehr gewünscht", schoss sie in ihrer Story zurück und wandte sich an ihre Community: "Die Geburt sollte zu keinem heimlichen Wettbewerb unter Müttern werden."

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrer Tochter Alina und ihrem Hund Balu

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im Juli 2023

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrer Tochter Alina Marikka

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de