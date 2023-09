Sofia Vergara will nach Trennung einfach nur "Spaß haben"

Sofia Vergara (51) will offenbar das Beste aus dem Single-Dasein herausholen. Dabei durchlebt der Modern Family-Star derzeit nicht unbedingt die einfachste Zeit. Im Juli 2014 hatten die Schauspielerin und Joe Manganiello (46) ihre Liebe publik gemacht. Diese sollte jedoch nicht für immer sein: Erst vor wenigen Wochen gab das einstige Liebespaar bekannt, fortan getrennte Wege zu gehen. Doch scheinbar ermöglicht ihr neues Single-Leben der Kubanerin auch Neues. Sofia genießt nach der Trennung einen Sommer der völligen Unabhängigkeit.

"Ich habe Glück gehabt!", sagt sie gegenüber Entertainment Tonight. "Die Leute haben mich eingeladen und ich habe versucht, Spaß zu haben. Also bin ich überall hingegangen, wohin sie mich eingeladen haben", erklärt Sofia anschließend. Ganz offenbar scheint die 51-jährige America's Got Talent-Jurorin aktuell also keine Gelegenheit auszulassen, um abzuschalten. Und das teilt sie auch gerne mit ihren Followern. So besuchte sie bereits einige der größten Konzerte des Sommers, darunter Taylor Swift (33), Beyoncé (42) und Karol G (32).

Auch Sofias Promi-Freunde sollen ihr derzeit tatkräftig zur Seite stehen. Vor allem ihre Jury-Kollegin Heidi Klum (50) habe es sich zur Aufgabe gemacht, die Brünette auf andere Gedanken zu bringen. Gegenüber Mirror hatte das Model verraten, dass sie ihrer Freundin dabei hilft, auch nach der Trennung immer optimistisch zu bleiben.

Getty Images Joe Manganiello und Sofía Vergara, 2020

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara mit Freunden

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara und Heidi Klum, 2023

